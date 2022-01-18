Школы перевели на дистанционку из-за "минирования"

В Черкассах и Николаеве школьники будут учиться дистанционно. Фото: chesno.ck.ua

В Черкассах и Николаеве местная власть приняла решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.

Об этом сообщается в заявлении Управления образования Николаевского городского совета на странице в Facebook.

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Там отметили, что в городе опять поступили сообщения о минировании всех школ.

"В связи с сообщениями о минировании руководителями 4 учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В.Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", - говорится в сообщении.

Такое же заявление сделали и в Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

"Департамент образования и гуманитарной политики рекомендует всем школам города начиная с сегодняшнего дня проводить обучение в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что сообщения о заминировании заведений общего среднего образования города поступают ежедневно, начаиная с 12 января этого года.

"Такая ситуация вносит деструктив в организацию работы общеобразовательных учреждений, приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс", - отметили в публикации.

"Именно поэтому было принято решение рекомендовать с сегодняшнего дня организовать в заведениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения", - добавили в Департаменте.

В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций.

В среду, 12 января, неизвестный сообщил о минировании в киевском метро четырех станций и двух пересадочных узлов. На вечер волна минований добралась до аэропортов "Киев" им. Игоря Сикорского и "Борисполь". Под угрозой взрыва оказались восемь столичных торговых центров.