"Российский шпион" угрожает взорвать школы и требует выкуп

В колл-центр Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании 46 школ в Киеве.
Правоохранители проводят проверку информации, сообщила руководитель пресс-службы главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы Светлана Водолага, передает Укринформ.
"Какие это именно школы - не знаю, потому что правоохранители отрабатывают собственными силами", - сказала она.
В полиции Киева проинформировали о еще одном сообщении о минировании 16 школ. Оно поступило в понедельник в 8:10, на электронный адрес колл-центра СБУ.
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"Во время обследования учебных заведений и прилегающих к ним территорий взрывоопасных устройств не обнаружили. На время проведения мероприятий эвакуировали около 300 человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", - говорится в сообщении.
Сейчас взрывчатку также ищут во всех школах Кривого Рога.
18 января в 8:00 на электронную почту СБУ поступило письмо о минировании учебных заведений города. Автор письма потребовал выкуп 50 тыс. грн. Сообщение "российского шпиона" о минировании проверяют правоохранители.
В Черкассах и Николаеве местные власти приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования". В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций. О заминировании учреждений общего среднего образования города поступают ежедневно с 12 января этого года.
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