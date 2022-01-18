"Российский шпион" угрожает взорвать школы и требует выкуп

В колл-центр Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании 46 школ в Киеве.

Правоохранители проводят проверку информации, сообщила руководитель пресс-службы главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы Светлана Водолага, передает Укринформ.

"Какие это именно школы - не знаю, потому что правоохранители отрабатывают собственными силами", - сказала она.

В полиции Киева проинформировали о еще одном сообщении о минировании 16 школ. Оно поступило в понедельник в 8:10, на электронный адрес колл-центра СБУ.

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"Во время обследования учебных заведений и прилегающих к ним территорий взрывоопасных устройств не обнаружили. На время проведения мероприятий эвакуировали около 300 человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Сейчас взрывчатку также ищут во всех школах Кривого Рога.

18 января в 8:00 на электронную почту СБУ поступило письмо о минировании учебных заведений города. Автор письма потребовал выкуп 50 тыс. грн. Сообщение "российского шпиона" о минировании проверяют правоохранители.

Автор: svoi.kr.ua

В Черкассах и Николаеве местные власти приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования". В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций. О заминировании учреждений общего среднего образования города поступают ежедневно с 12 января этого года.