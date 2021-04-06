Участника "Х-фактор" задержали в метро с поддельным удостоверением

Андрея Мацевко задержали вКиеве. Фото: bug.org.ua

Участника песенного талант-шоу "X-фактор" Андрея Мацевко задержали в Киеве с поддельным пенсионным удостоверением.

По нему мужчина пытался зайти в метрополитен, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Бывший ... друг хотел меня подставить и это сделал ... чтобы мне сделать плохо. Он подделал [удостоверение], он подделал себе, он подделал мне (я этого не знал), и подбросил мне в барсетку", - пояснил Мацевко наличие фейкового документа.

Мацевко утверждает, что его знакомый занимался подделкой документов и знает, как это нужно делать. Сам он якобы в общественном транспорте не ездит, потому что ходит пешком.

В 2015 году Мацевко попал в скандал. Его обвиняли в педофилии за того, что он приехал в гости к 14-летнему подростку в Луцк.

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В Киеве с 5 апреля начал действовать локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом и увеличение госпитализаций. Новые карантинные правила среди прочего затронули работу общественного транспорта - в нем людям разрешено ездить только при наличии специального проездного удостоверения.