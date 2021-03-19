Tesla на трассе не разминулась с легковушкой: 6 травмированных

На Харьковщине в ДТП пострадали шесть человек.

Авария произошла на трассе "Харьков-Волчанск". Пострадавших забрали в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Автор: hk.npu.gov.ua Авария произошла на трассе «Харьков-Волчанск»

Автор: hk.npu.gov.ua Пострадали 6 человек

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"19 марта около 7:30 на трассе" Харьков-Волчанск ", вблизи села Шестаково, произошло столкновение между автомобилями" Tesla "под управлением 58-летнего водителя и" Nissan X-Trail "под управлением 37-летнего мужчины. Травмы получили водитель и 36-летний пассажир "Tesla" - жители Харькова, а также водитель и пассажиры "Nissan X-Trail" - 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Вблизи села Поляны Волочисского района Хмельницкой области столкнулись и загорелись автомобили КамАЗ и Audi 100. Погибли водитель и пассажир последнего.