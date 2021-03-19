КамАЗ и Audi вспыхнули после столкновения. Есть погибшие

Вблизи села Поляны Волочисского района Хмельницкой области столкнулись и загорелись автомобили КамАЗ и Audi 100. Погибли водитель и пассажир последнего.

Авария произошла 18 марта в 16:49 на автодороге Стрый-Знаменка, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Фото: km.dsns.gov.ua

"На месте ДТП спасатели немедленно приступили к тушению горящих автомобилей. Ликвидировав пожар, с помощью специнструментов деблокировали из искореженной легковушки тела погибших водителя и пассажира 39 и 40 лет", - рассказали спасатели.

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Водитель и пассажир грузовика не пострадали.

Причину столкновения устанавливают полицейские.

Близ села Глубочек Борщевского района Тернопольской области не разминулись Volkswagen Sharan и Citroen. Погибли 2 человека. По предварительной информации, столкновение произошло в результате выезда легковушки на полосу встречного движения.