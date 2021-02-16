Студент избил таксиста и скрылся: конфликт попал на видео

От нанесенных ударов водитель такси упал посреди дороги Фото: radiotrek.rv.ua

В Ровно на проезжей части ул. Соборной, возле Театральной площади, возник конфликт между двумя водителями.

Инцидент произошел 15 февраля. Мужчина на Toyota Land Cruiser подрезал водителя такси, который в этот момент перевозил пассажиров, пишет "Радио Трек". В ответ таксист вышел из автомобиля и пытался сделать парню из внедорожника замечания, однако тот набросился на таксиста, нанеся ему несколько ударов, сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

От нанесенных ударов водитель такси упал посреди дороги. На помощь ему пришли очевидцы и пассажиры такси, которые подняли мужчину с проезжей части.

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"Мажор на крузаке матери пересек 2 сплошные и подрезал такси, пытаясь столкнуть на обочину. Водитель и "боец"- студент Национального университета водного хозяйства на машине матери, который представил, что поймал Бога за бороду. Водитель такси - исключительно положительный и неконфликтный человек, школьный учитель, который подрабатывает по вечерам", - сообщила местная журналистка Светлана Сирота.

Пострадавший проходит медосмотр, ведь имеет травмы.

Известно, что в полиции по данному факту открыли уголовное производство. Обстоятельства выясняют.

В Киеве на водителя автомобиля напали и жестоко избили, потому что он якобы не уступил дорогу. Инцидент произошел на просп. Победы возле парка Вернадского.