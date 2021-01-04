Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих

В Киеве на водителя автомобиля напали и жестоко избили, потому что он якобы не уступил дорогу Фото: glavcom.ua

В Киеве на водителя автомобиля напали и жестоко избили, потому что он якобы не уступил дорогу.

Инцидент произошел на просп. Победы возле парка Вернадского. О том, что произошло, пострадавший рассказал на странице "Киев Оперативный" у Facebook.

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"На меня напал водитель автомобиля Opel, потому что я не уступил ему дорогу. Я ему возразил, сказав, что он не прав в этой ситуации и у меня есть запись на регистраторе. Эта новость его разозлила и он начал бросаться на меня, а потом хотел залезть в мое авто, наверное, чтобы забрать регистратор, но машина была закрыта. Он взбесился еще больше и начал бить по машине ногами, после чего переключиться на меня", - написал пострадавший.

Когда мужчина упал, нападающий начал бить его ногами по туловищу и голове. Пострадавший закрывался руками, поэтому большинство ударов пришлось на них. Теперь у него перелом со смещением, лечение которого стоит 30 тыс. грн.

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