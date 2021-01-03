Поездка с собакой в ​​такси закончилась большим мордобоем

В Виннице из-за собаки подрались таксист и его пассажиры. Фото: npu.gov.ua

В Виннице вызов такси закончился массовой дракой.

Из-за собаки подрались пассажиры и таксист. Обе стороны вызвали подкрепление, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Конфликт между водителем и пассажирами возник из-за того, что мужчина и женщина сели в такси, не предупредив, что будут с собакой. Впоследствии словесный конфликт перерос в драку. Таксист сделал общий вызов такси, на который съехались его коллеги. На помощь пассажирам также приехало несколько человек, один из которых, по предварительной информации, битой повредил автомобиль такси", - рассказали в полиции.

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В результате инцидента пассажиры такси и водитель обратились с телесными повреждениями за медицинской помощью

Следователи расследуют дело как хулиганство и умышленное легкое телесное повреждение. Всех участников конфликта - допрашивают.

Во Львове таксист избил клиента 26-летнего Айтал Сергеева на глазах у прохожих. Мужчина вызвал машину с помощью сервиса Bolt и поставил отметку, что будет с собакой. В услугах этой службы есть такая функция - перевозка домашних любимцев. Однако водитель отказался перевозить животное. Начал бить пассажира. После нападения хотел убежать, но пострадавший пытался его остановить.