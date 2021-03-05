Стерненко в суде. Адвокаты просят освободить активиста

5 марта началось судебное заседание по делу Сергея Стерненка. Фото: www.pravda.com.ua

Сегодня в Приморском суде Одессы рассматривают дело Сергея Стерненка. Его обвиняют в превышении пределов самообороны, которое завершилось смертью человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стерненко показал передачу в СИЗО от 10-летнего украинца

Активиста Стерненка подозревают по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение оружия", сообщается в судебном заседании.

По словам адвоката Стерненка Виталия Коломийца, 5 марта в суде будут рассматривать письменные документы - следующие тома. Эта стадия не предусматривает ходатайств в этом суде. В то же время защитник Маси Найем говорит, что они будут ходатайствовать об отводе судьи.

Адвокат Андрей Писаренко просит выпустить Стерненка из-под стражи, поскольку он там находится без правового основания. Судья заявил, что Писаренко "устраивает цирк". Тот в свою очередь грозит объявить отвод судьи.

23 февраля Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка за дело 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек.