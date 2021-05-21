Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую

Общественного активиста Сергея Стерненка обвинили в неуважении к суду. Фото: facebook.com/sternenko

Общественного активиста Сергея Стерненка обвинили в неуважении к суду за то, что он не явился на заседание Приморского районного суда Одессы. И могут арестовать.

Соответствующее разрешение дал председатель Приморского суда Сергей Кичмаренко, сообщил сам активист.

14 мая продолжилось рассмотрение дела по обвинению Стерненка в умышленном убийстве. На заседании констатировали, что активист не явился в суд, поскольку на это же время было назначено заседание Одесского апелляционного суда, где рассматривается апелляционная жалоба на приговор Приморского райсуда по семи годам лишения свободы. Председательствующий по делу назвал это неуважением к суду, с ним согласились прокурор и потерпевший. После этого в заседании был объявлен перерыв до 21 мая.

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"Только что я узнал, что председатель Приморского суда Одессы Кичмаренко, который слушает дело о моей необходимой обороне дал разрешение на задержание меня. Потому что я не явился в заседание, потому что сейчас нахожусь на другом заседании - апелляция по делу о "похищении" Щербича. Судья о том, что я буду на апелляции, был заранее уведомлен - я посылал соответствующее заявление. Очевидно, что это делается с целью моего заключения, о чем прокуроры Венедиктовой будут непременно просить. Украина - удивительная страна. Здесь могут тебя закрыть в тюрьму за то, что ты не умеешь себя клонировать и находиться одновременно в двух разных местах", - сообщил Стерненко.

Активисты снова готовы встать на защиту Сергея. И уже завтра, 22 мая, в 13:00 собирают акцию под Офисом президента.

Позже Стерненко уточнил, что о разрешении на арест ему сообщили журналисты. После этого он сам связался с секретарем по делу. Она сказала, что суд такого разрешения не давал.

Подозрение в умышленном убийстве 29-летнего Ивана Кузнецова Сергею Стерненку объявили в июне прошлого года. Речь идет о событиях 24 мая 2018-го. Сергей с девушкой возвращались домой. Недалеко от дома на него напали двое мужчин. В схватке Стерненко смертельно ранил Кузнецова. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови. Сергей говорит, что убивать не хотел. То была самозащита. В СБУ отрицают. Говорят, он всадил нож в сердце Кузнецову, когда тот убегал.