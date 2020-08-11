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Среди украинских пограничников разоблачили екс-боевика ДНР

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Среди украинских пограничников разоблачили екс-боевика ДНР
Опасаясь за свою жизнь, экс-боевик уволился из рядов НЗФ и переехал в Харьков. Фото: dpsu.gov.ua

В Харьковском пограничном отряде разоблачили военнослужащего, который был бойцом батальона террористов "Оплот" в так называемой ДНР.

Военнослужащий добровиьно вступил в батальон боевиков "Оплот". Находился там с сентября 2014 по февраль 2015 года, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие.

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"Весной 2015 подразделение, в котором проходил службу, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НЗФ и переехал в город Харьков", - говорится в сообщении.

Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для прохождения службы в ряды пограничников.

Возбуждено дело по факту создания террористической группы или организации. Военнослужащему сообщили о подозрении.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской разведки в Харькове. Им оказался гражданин Украины, работавший на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

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Дата
11
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