Задержали и угрожали: российские спецслужбы пытались завербовать украинку

Боевики заставляли украинку собирать для них информацию. Фото: donpress.com

Российские спецслужбы пытались завербовать львовянку, когда та приезжала к родным на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Женщину незаконно задержали боевики якобы для проверки документов. Отправили в МГБ ДНР, где от нее требовали согласия на конфиденциальное сотрудничество в ущерб государственной безопасности Украины. Применяли психологическое давление и угрозы, указали в СБУ.

По замыслу кураторов, она должна собирать для представителей спецслужб РФ информацию о связях членов семей украинских военнослужащих из западных регионов нашей страны, которые приезжают в Донецкую область.

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"По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила в управление СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытки вербовки", - говорят в СБУ.

За период карантина в Украине разоблачили уже 207 интернет-агитаторов, распространявших антиукраинскую пропаганду и фейки о коронавирусе, и заблокировали более 2 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тыс. пользователей. 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российских кураторов в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.