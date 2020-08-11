Офицер СБУ передавал секретные данные в конфетах

Секретную информацию он записывал на электронные носители, паковал в конфеты. Фото: Офис генпрокурора

Сотрудника Службы безопасности Украины и бывшего военного задержали в Киевской области.

Его подозревают в государственной измене, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следователи установили, что офицер СБУ по заданию кураторов из иностранных спецслужб собирал сведения, содержащие государственную тайну, а также помогал проводить подрывную деятельность против Украины.

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Секретную информацию он записывал на электронные носители, паковал в конфеты. Начиненные государственной тайной сладости он передавал военному пенсионеру, выполнявшему функции курьера.

Офицера СБУ и его сообщника задержали. Им сообщили о подозрении в государственной измене. Суд отправил их в СИЗО на 60 суток. Если вину докажут, то подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской разведки в Харькове. Им оказался гражданин Украины, работавший на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.