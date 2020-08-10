Мошенники смогли присвоить здание полиции

В столице разоблачили мошенников. Фото: УНИАН

В Киеве мошенники присвоили помещения в Дарницком районе, где размещаются органы МВД.

Похитили с помощью поддельных документов здание площадью почти 90 кв.м. и стоимостью более 3 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В здании размещались комнаты участковых инспекторов.

ВВС News Украина сообщили в прокуратуре, что преступники действовали по распространенной схеме. Подделали решение суда об изменении владельца имущества. На самом деле такой суд никогда не заседал и такого решения не принимал. На основании поддельного решения вносятся изменения в реестре недвижимости о том, что собственником помещения является уже не город Киев.

По возможности, злоумышленники пытаются помещения перепродать или передать его в ипотеку.

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"Мы установили, что юридически право собственности на это помещение принадлежит уже не территориальной общине Киева, а физическим лицам", - сообщили в прокуратуре.

Теперь нужно восстановить юридический статус. На помещение наложили арест. Мошенников ищут. Полицейских не будут выселять. В прокуратуре объясняют, что мониторили судебные решения. Обнаружили, что помещение общины передали кому-то в собственность даже без участия владельца.

Правоохранители задержали мошенников, которые обещали содействие в назначении на должности председателей Житомирской и Николаевской ОГА. Мол, имеют связи с президентом Зеленским.