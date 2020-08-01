На Тернопольщине будут судить боевика ЛНР

Гражданин скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области. Фото: Reuters

На Тернопольщине завершено расследование в отношении боевика ЛНР.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый вошел в состав террористической группы "Брянка СССР", которая действовала как одно из подразделений народной милиции "Луганской народной республики". Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Тернопольской области.

"Находясь на должности и выполняя обязанности заместителя командира минометного взвода - командир миномета, и командира противотанкового артиллерийского взвода, обвиняемый участвовал в совершении террористических актов, захвате административных зданий, препятствовании выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими Вооруженных сил Украины ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс

Мужчину объявили в розыск поскольку он скрывается на временно оккупированной территории Луганской области.

Сейчас осуществлено предварительное спецрасследование, по результатам которого в суд направлено обвинительное заключение.

Санкция статьи инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

ФСБ в Крыму задержала российского военного якобы за шпионаж в пользу Украины. В аннексирована Крыму работники ФСБ задержали военного, обвиняемого якобы в шпионаже в пользу украинской военной разведки.