Поймали пулеметчика боевиков, который прятался в России

Наемника поймали в Донецкой обл. Фото: СБУ

В Донецкой обл. СБУ задержала бывшего участника незаконных вооруженных формирований РФ, который участвовал в боевых действиях на Донбассе.

В 2014 году житель Мариуполя добровольно вступил в ряды незаконного "батальона Восток", утверждает следствие. Был пулеметчиком на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки и Песков, сообщили в СБУ.

В 2015 году наемник ушел из группировки и выехал на территорию России. Там скрывался от правосудия.

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Правоохранители задержали бывшего боевика после того как он скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

На Тернопольщине завершено расследование в отношении боевика ЛНР. По версии следствия, в 2015 году обвиняемый вошел в состав террористической группы "Брянка СССР", которая действовала как одно из подразделений народной милиции ЛНР.