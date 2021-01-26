Смертельный пожар в доме престарелых: установили всех погибших

В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

Эксперты идентифицировали все тела, которые обнаружили во время пожара в доме престарелых в Харькове.

По данным полиции, погибли 9 женщин в возрасте от 67 до 85 лет и 6 мужчин в возрасте от 71 до 91 года, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Тела погибших пока что не отдают родственникам для захоронения, поскольку еще продолжаются экспертизы. Кроме того, продолжается судебно-медицинская экспертиза тела мужчины, которого после пожара из частного хосписа переселили в коммунальный.

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Сегодня, 26 января, в режиме видеоконференции прошло заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара, добавили в пресс-службе городского совета. Были рассмотрены предложения по урегулированию проблемных вопросов функционирования рынка социальных услуг.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов рассказал, что на сегодня в Харьковской области насчитывается 18 интернатных учреждений, в которых находятся 3 тыс. человек. При этом там есть 130 свободных мест. В то же время людей, обнаруженных в частных учреждениях, - 476.

В Харькове в пансионате для пожилых людей "Золотое время" на ул. Нижнегиевський, 150-Б произошел пожар днем ​​21 января. В доме были 33 человека. Это пациенты и четверо работников. Погибли 15. Все были лежачие, поэтому не могли спастись. Через 3 дня в больнице скончался 80-летний мужчина. Якобы от пережитого стресса. 18 человек уцелели. Спасателям пришлось выносить большинство на руках к единому в здании выходу, потому что на окнах были решетки. 1 мужчина с 20% ожогов тела в больнице.