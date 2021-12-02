Смертельное ДТП с Infiniti: о чем не знала мать 16-летнего водителя

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 135
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2016
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 3969
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1089
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 432
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 918
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 351
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1377
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 4005
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
4
6
3
19
2
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут
Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Видео
Все видео
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 1737
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2106
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2601
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 882
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3933
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
01 декабря 2021
Просмотров: 585
Думала, поб'ють
– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер ...
четверг, 02 декабря 2021 12:40

Смертельное ДТП с Infiniti: о чем не знала мать 16-летнего водителя

  Комментировать
Смертельное ДТП с Infiniti: о чем не знала мать 16-летнего водителя
Мать 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии на просп. Гагарина в Харькове, не знала, что ее сын умеет управлять автомобилем. Фото: suspilne.media

Мать 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии на просп. Гагарина в Харькове, никогда не передавала сыну руль и не знала, что он умеет водить. Марина Дегтярь думает, что этому сына научили старшие друзья.

Infiniti купила в день трагедии - 26 октября. В тот же день уехала за границу. Ключи и документы на авто забрала с собой, рассказала Суспільному.

"До моего возвращения автомобиль должен был быть на станции техобслуживания. Николай знал об этом. Я могу оставить ключи и документы дома, но учитывая прошлые ситуации, я все это взяла с собой", - говорит Дегтярь.

"Ситуациями" Марина называет другие нарушения. В сентябре Харьковский ездил по городу на ее Dodge - без прав и с превышением скорости. Еще раньше получил условный срок за ранение двух человек.

"Для меня было шоком, когда узнала, что он сел за руль моего предыдущего авто. С ним проводила беседы, наказала запретом пользоваться компьютером", - рассказала Марина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк

В Германии она сделала нотариальное удостоверение техпаспорта, которое делают с оригинала.

"Машина не новая, имела некоторые нюансы, требующие обслуживания. С СТО ее забрал Коля с другом, знаю это со слов. Совершеннолетний друг сел за руль. Они должны были поехать на другое СТО", - добавила Дегтярь.

Женщина имеет 20 лет стажа вождения. Ни разу не попадала в ДТП.

"Я никогда не учила сына ездить. Я даже не знала, что он умеет водить авто. Это я поняла из происшествия, когда он взял предыдущее авто. Это сделало окружение. Если он проводил время в кругу взрослых людей с машинами, то научился он там", - добавила мать подростка.

Сына в следственном изоляторе Марина еще не посетила. О своей ответственности и открытых производствах по передаче руля несовершеннолетнему и невыполнению родительских обязанностей отвечает: возможно, мы не досмотрели, но руль не передавала.

"Я уже несу ответственность. Мы не можем нормально жить. Жизни, которая была до аварии, уже нет", - говорит женщина.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

Относительно родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства - за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих на то права. И по статье за невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

По первой статье родителям 16-летнего водителя грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы. По другой - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смертельное ДТП с Infiniti: о чем не знала мать 16-летнего водителя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории

Ввели смертную казнь за разрушение станков

Самое читаемое
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 14869
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 13708
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
 1 Просмотров: 8874
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 1 Просмотров: 8775
Тысячи людей вышли на Майдан
Тысячи людей вышли на Майдан
14
 Просмотров: 5697
Происшествия
СБУ прокомментировала заявление ФСБ РФ о "задержании" украинских шпионов и террориста
СБУ прокомментировала заявление ФСБ РФ о "задержании" украинских шпионов и террориста Просмотров: 513
МИД проверяет информацию о задержании украинских "шпионов" российской ФСБ
МИД проверяет информацию о задержании украинских "шпионов" российской ФСБ Просмотров: 135
ФСБ заявила о задержании "агентов СБУ"
ФСБ заявила о задержании "агентов СБУ" Просмотров: 361
В Донецкой области начали бастовать шахтеры
В Донецкой области начали бастовать шахтеры Просмотров: 1314
Грузовик сбил мать с ребенком
Грузовик сбил мать с ребенком Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
3
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
1
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Голосов: 2870
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть