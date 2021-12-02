Смертельное ДТП с Infiniti: о чем не знала мать 16-летнего водителя

Мать 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии на просп. Гагарина в Харькове, не знала, что ее сын умеет управлять автомобилем. Фото: suspilne.media

Мать 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии на просп. Гагарина в Харькове, никогда не передавала сыну руль и не знала, что он умеет водить. Марина Дегтярь думает, что этому сына научили старшие друзья.

Infiniti купила в день трагедии - 26 октября. В тот же день уехала за границу. Ключи и документы на авто забрала с собой, рассказала Суспільному.

"До моего возвращения автомобиль должен был быть на станции техобслуживания. Николай знал об этом. Я могу оставить ключи и документы дома, но учитывая прошлые ситуации, я все это взяла с собой", - говорит Дегтярь.

"Ситуациями" Марина называет другие нарушения. В сентябре Харьковский ездил по городу на ее Dodge - без прав и с превышением скорости. Еще раньше получил условный срок за ранение двух человек.

"Для меня было шоком, когда узнала, что он сел за руль моего предыдущего авто. С ним проводила беседы, наказала запретом пользоваться компьютером", - рассказала Марина.

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В Германии она сделала нотариальное удостоверение техпаспорта, которое делают с оригинала.

"Машина не новая, имела некоторые нюансы, требующие обслуживания. С СТО ее забрал Коля с другом, знаю это со слов. Совершеннолетний друг сел за руль. Они должны были поехать на другое СТО", - добавила Дегтярь.

Женщина имеет 20 лет стажа вождения. Ни разу не попадала в ДТП.

"Я никогда не учила сына ездить. Я даже не знала, что он умеет водить авто. Это я поняла из происшествия, когда он взял предыдущее авто. Это сделало окружение. Если он проводил время в кругу взрослых людей с машинами, то научился он там", - добавила мать подростка.

Сына в следственном изоляторе Марина еще не посетила. О своей ответственности и открытых производствах по передаче руля несовершеннолетнему и невыполнению родительских обязанностей отвечает: возможно, мы не досмотрели, но руль не передавала.

"Я уже несу ответственность. Мы не можем нормально жить. Жизни, которая была до аварии, уже нет", - говорит женщина.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. Относительно родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства - за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих на то права. И по статье за невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. По первой статье родителям 16-летнего водителя грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы. По другой - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.