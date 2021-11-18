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четверг, 18 ноября 2021 15:10

Смертельное ДТП с 16-летним мажором: его родителям грозит тюрьма

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Автор: Общественное
  В Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей водителя Infiniti 16-летнего Николая Харьковского, фигуранта смертельного ДТП на просп. Гагарина
В Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей водителя Infiniti 16-летнего Николая Харьковского, фигуранта смертельного ДТП на просп. Гагарина

Родителям 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельную аварию за рулем Infiniti, грозит тюрьма.

Следователи открыли два уголовных производства в отношении их, сообщил 18 ноября пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко, передает "Общественное".

"Открыто уголовное производство за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять. И по статье невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия", — сказал Чубенко.

По первой статье родителям 16-летнего водителя грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы. По другой – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

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На расследовании роли родителей в преступлении, в результате которого погиб 58-летний водитель Chevrolet, настаивает сторона потерпевших.

Дети погибшего в ДТП Игоря Носова и их адвокат Игорь Черняк 17 ноября встречались с представителями власти и полиции.

"У меня нет сомнений, что следствие соберет необходимую базу и Николай Харьковский понесет наказание. Но есть еще его родители. И уже становится очевидным, что основная "тактика защиты" семьи Николая будет направлена ​​именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара" . Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше", - написал Черняк в Facebook 18 ноября.

16-летний Николай Харьковский в момент ДТП ехал на автомобиле, зарегистрированном на его мать, которая живет за границей.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвала на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

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