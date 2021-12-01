Нет судебной практики: родителям 16-летнего водителя Infiniti до сих пор не сообщили подозрений

 
Ексклюзивы
1/5
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 198
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 891
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 207
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Просмотров: 702
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 315
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1332
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3753
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3717
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5580
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 15156
Фото
Все фото
4
6
3
19
2
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: СБУ обезвредила преступную банду
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Поваленные деревья и светофоры: по Харькову пронесся разрушительный ураган
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут
Взрыв в Новой Одессе: под завалами больше никого не ищут
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Видео
Все видео
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 1818
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2511
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 873
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3861
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3861
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
01 декабря 2021
Просмотров: 135
Думала, поб'ють
– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер ...
среда, 01 декабря 2021 19:10

Нет судебной практики: родителям 16-летнего водителя Infiniti до сих пор не сообщили подозрений

  Комментировать
Нет судебной практики: родителям 16-летнего водителя Infiniti до сих пор не сообщили подозрений
В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti устроил смертельную аварию. Фото: Общественное

Харьковские правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем Infiniti совершившил смертельное ДТП на просп. Гагарина.

Подозрение родителям Харьковского по поводу того, что разрешили подростку садиться за руль, пока не сообщали, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает Depo.Харьков.

"О передаче права вождения автомобилю лицу, не имеющему права на управление транспортным средством, судебная практика в указанной категории дел отсутствует", - говорит Фильчаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк

Следователи устанавливают факт допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем.

"Проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком. Следователями изучается вопрос воспитания родителями сына, его окружения, учебы, круга друзей, причины и условия ранее совершенных правонарушений", - добавил Фильчаков.

Проводятся необходимые следственные действия: уже допрошены 16 человек, оперативники устанавливают всех свидетелей преступления, исследуется информация о личности несовершеннолетнего.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвала на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства – за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять. И по статье невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

По первой статье родителям 16-летнего водителя грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы. По другой – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нет судебной практики: родителям 16-летнего водителя Infiniti до сих пор не сообщили подозрений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта

Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Женщина не уступила место в автобусе: ее арестовали

За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 25731
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 13014
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 12664
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 Просмотров: 9504
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
5
 Просмотров: 6318
Происшествия
Антивакцинатора Стахива из СИЗО отпустили домой
Антивакцинатора Стахива из СИЗО отпустили домой Просмотров: 225
Распространяли антиукраинские взгляды: СБУ обнаружила ботоферму
Распространяли антиукраинские взгляды: СБУ обнаружила ботоферму Просмотров: 171
Непогода валила деревья. Погибла женщина
Непогода валила деревья. Погибла женщина Просмотров: 351
"ДНР, ЛНР - вы крутые" - тиктокер разозлила сеть разговорами о войне
"ДНР, ЛНР - вы крутые" - тиктокер разозлила сеть разговорами о войне 1 Просмотров: 801
Смерть 20-летней осужденной в СИЗО: на здоровье она не жаловалась
Смерть 20-летней осужденной в СИЗО: на здоровье она не жаловалась
 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
5
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
Арахамия прокомментировал информацию о госперевороте
Голосов: 2853
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть