Нет судебной практики: родителям 16-летнего водителя Infiniti до сих пор не сообщили подозрений

В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti устроил смертельную аварию. Фото: Общественное

Харьковские правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем Infiniti совершившил смертельное ДТП на просп. Гагарина.

Подозрение родителям Харьковского по поводу того, что разрешили подростку садиться за руль, пока не сообщали, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает Depo.Харьков.

"О передаче права вождения автомобилю лицу, не имеющему права на управление транспортным средством, судебная практика в указанной категории дел отсутствует", - говорит Фильчаков.

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Следователи устанавливают факт допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем.

"Проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком. Следователями изучается вопрос воспитания родителями сына, его окружения, учебы, круга друзей, причины и условия ранее совершенных правонарушений", - добавил Фильчаков.

Проводятся необходимые следственные действия: уже допрошены 16 человек, оперативники устанавливают всех свидетелей преступления, исследуется информация о личности несовершеннолетнего.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвала на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства – за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять. И по статье невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. По первой статье родителям 16-летнего водителя грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы. По другой – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.