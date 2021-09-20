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понедельник, 20 сентября 2021 10:52

Смерть детей в сундуке: назвали причину
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В Донецкой области 7-летний мальчик и его 10-летняя сестра закрылись в сундуке, когда остались дома одни. Погибли от удушья
Фото: facebook.com/Артем Кисько
В Донецкой области 7-летний мальчик и его 10-летняя сестра закрылись в сундуке, когда остались дома одни. Погибли от удушья
В Донецкой области 7-летний мальчик и его 10-летняя сестра закрылись в сундуке, когда остались дома одни. Погибли от удушья

Причиной смерти 7-летнего мальчика и его 10-летней сестры в сундуке в одном из домов в селе Никольское Волновахского района Донецкой области стало удушье.

Детям не хватило кислорода, написал в Facebook заместитель начальника - начальник криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько.

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"Трупы детей нашли в доме при осмотре следователем в старом сундуке, который стоял в одной из комнат. Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в сундук, который захлопнулся на замок. Причина смерти - асфиксия вследствие нехватки кислорода", - рассказал Кисько .

Следствие по делу продолжается.

Трагедия произошла 18 сентября. В 18:30 в полицию обратилась 41-летняя жительница Никольского, которая заявила об исчезновении двух ее детей.

На розыск ориентировали кинологическую службу, автопатрули, а также наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах. Во время осмотра дома детей нашли в старом сундуке без признаков жизни.

Семья состоит на учете в соцслужбах. Правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями, чтобы бросили пить и заботились о детях.

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Дата
20
сентября

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