Смерть детей в сундуке: назвали причину

Фото: facebook.com/Артем Кисько

Причиной смерти 7-летнего мальчика и его 10-летней сестры в сундуке в одном из домов в селе Никольское Волновахского района Донецкой области стало удушье.

Детям не хватило кислорода, написал в Facebook заместитель начальника - начальник криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько.

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"Трупы детей нашли в доме при осмотре следователем в старом сундуке, который стоял в одной из комнат. Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в сундук, который захлопнулся на замок. Причина смерти - асфиксия вследствие нехватки кислорода", - рассказал Кисько .

Следствие по делу продолжается.

Трагедия произошла 18 сентября. В 18:30 в полицию обратилась 41-летняя жительница Никольского, которая заявила об исчезновении двух ее детей. На розыск ориентировали кинологическую службу, автопатрули, а также наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах. Во время осмотра дома детей нашли в старом сундуке без признаков жизни. Семья состоит на учете в соцслужбах. Правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями, чтобы бросили пить и заботились о детях.