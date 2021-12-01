Смерть 20-летней осужденной в СИЗО: на здоровье она не жаловалась

В СИЗО скончалась 20-летняя Вероника Моторина, застрелившая инструктора в тире в Полтаве. Фото: poltava.to

Осужденная за убийство 20-летняя Вероника Моторина, скончавшаяся в СИЗО в Полтаве, никогда не жаловалась на здоровье.

Причину смерти устанавливают судмедэксперты, рассказал Gazeta.ua адвокат осужденной Андрей Евдокименко.

"На здоровье во время встреч со мной она не жаловалась. Предполагать, что произошло, не могу и не буду. Судмедэксперты должны сделать вскрытие", - сообщил Евдокименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира

Известно, что Вероника потеряла сознание в медицинской части Полтавского учреждения исполнения наказаний № 23. Работники и медики пытались реанимировать ее, вызвали "скорую". Бригада экстренной медпомощи констатировала смерть, сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Ольга Кузнецова.

Внешне признаков насильственной смерти не было. Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство и ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей. Также в учреждении проводят служебное расследование.

29 ноября в СИЗО скончалась 20-летняя Вероника Моторина, застрелившая инструктора в тире в Полтаве. Причиной смерти якобы стал приступ эпилепсии. Моторину в сентябре 2021 года приговорили к 15 годам тюрьмы. 7 февраля 2020-го она застрелила 64-летнего Игоря Смолянинова, инструктора тира "Объект 7,62" в Полтаве. Осужденная подала апелляцию, ее еще не рассматривали.