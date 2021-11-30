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вторник, 30 ноября 2021 12:22

В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве

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В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя Вероника Моторна, застрелившая инструктора в тире в Полтаве. Фото: t.me/dnepr_operative

В ночь на 30 ноября в СИЗО скончалась 20-летняя Вероника Моторная, которая застрелила инструктора в тире в Полтаве.

Причиной смерти якобы стал приступ эпилепсии, пишет "Труха Полтава" со ссылкой на собственные источники.

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"Вчера она целый день ничего не ела, курила и пила кофе. У нее произошел приступ эпилепсии. И осужденную не удалось спасти", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что после вынесения приговора Моторная порезала вены, но выжила.

Веронику Моторную в сентябре 2021 года приговорили к 15 годам тюрьмы. 7 февраля 2020 года она застрелила 64-летнего Игоря Смолянинова, инструктора тира "Объект 7,62" в Полтаве.

Моторная родом из Днипра. В Полтаву приехала к парню за полтора месяца до трагедии. Жили вместе. В день убийства поссорились. Якобы из-за ревности.

Вероника пошла в тир снять стресс. Стреляла из пистолета "Глок", автомата АК-74 и пистолета Марголина – самозарядный малокалиберный пистолет для спортивной стрельбы. Из последнего убила инструктора.

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Дата
30
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