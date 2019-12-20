Слезоточивый газ и стрельба: на Крещатике напали на полицейских

Восемь участников конфликта были задержаны

В центре Киева на Крещатике произошло нападение на правоохранителей. Сообщается о четырех пострадавших сотрудников полиции.

"Сегодня на улице Крещатик до сотрудников полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку", - сообщает пресс-служба полиции.

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Полицейские в ответ применили слезоточивый газ, один из правоохранителей сделал предупредительный выстрел в воздух. Впоследствии восемь участников конфликта были задержаны. За медицинской помощью обратились четверо полицейских.

После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

В Ирпене Киевской области подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты. Полицейские обезвредили и задержали злоумышленника.