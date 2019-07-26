Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео

Мужчины напали на полицейского. Фото: скриншот

В Киеве агрессивные молодые избили полицейского. Тот был на службе, когда увидел на дороге разборки двух мужчин. Сделал им замечание, те обратили свой гнев на него.

Хулиганы набросились на полицейского и ударили бутылкой по ​​голове, сообщает начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко на странице в Facebook.

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"Он представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками. В ответ применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове", - написал Крищенко.

Команда патрульных и оперативники по "горячим следам" задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского. Крищенко напомнил, что за нападение на полицейского закон наказывает до 15 лет заключения или пожизненное.

В Киеве неизвестный мужчина выстрелил в патрульного полицейского. Правоохранителя с ранениями в ногу доставили в больницу. Человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте прямо перед их автомобилем. Он странно себя вел и периодически приседал. Двое полицейских бросились за мужчиной, а тот открыл огонь.