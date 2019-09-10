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вторник, 10 сентября 2019 18:31

Под Киевом подозреваемый бросил в полицейских две гранаты
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В Ирпене Киевской области подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты
Фото: Фото - facebook.com/Андрей Небытов
В Ирпене Киевской области подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты
В Ирпене Киевской области подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты
В Ирпене Киевской области подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты
В Ирпене Киевской области подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты

В Ирпене Киевской области подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты.

К счастью, боеприпасы не сработали, сообщил в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

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"Полицейские установили мужчину, причастного к нанесению тяжких телесных повреждений, а именно ножевого ранения. Во время задержания, на оперативных работников было совершено дерзкое нападение. Подозреваемый забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты", - рассказал Небытов.

Полицейские обезвредили и задержали злоумышленника. Во время обыска в его доме обнаружили еще 2 гранаты, холодное и огнестрельное оружие.

В городе Пологи на Запорожье мужчина бросил в полицейских гранату. Он вызвал копов якобы на место происшествия. Встретил их. Даже помахал им, чтобы те подходили. Затем мужчина прямо посреди улицы бросил в них гранату.

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