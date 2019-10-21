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понедельник, 21 октября 2019 15:56

Мужчина натравил на патрульных пса: пострадавшие в больнице

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Мужчина натравил на патрульных пса: пострадавшие в больнице
В Мелитополе Запорожской области мужчина натравил собаку на полицейских. Пострадавшие в больнице. Фото - youtube.com

В Мелитополе Запорожской области двое полицейских пострадали в результате нападения собаки, которую на них натравил 48-летний местный житель.

Инцидент произошел 20 октября около 23.00, когда правоохранители приехали по вызову в частный дом в Мелитопольском районе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Владелец дома намеренно опустил свою собаку на двух инспекторов сектора реагирования патрульной полиции. В результате 30-летнего лейтенанта полиции и старшего сержанта полиции, 28 лет, с телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

В Киеве пьяный мужчина натравил бойцовского пса на посетителя супермаркета. В результате патрульный подстрелил собаку. Хозяина стаффордширский терьер задержали.

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