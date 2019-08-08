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четверг, 08 августа 2019 18:37

В Киеве ромы избили полицейских и сбежали с участка

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В столичном отделе полиции задержанные на вокзале ромы сорвали плитку с пола и напали на полицейских.

В результате нападения пострадали 4 полицейских.У всех пробитые головы, сообщил в Facebook активист Сергей Бондарь.

Автор: facebook.com/Сергей Бондарь
  В столичном отделе полиции задержаны на вокзале ромы сорвали плитку с пола и напали на полицейских
В столичном отделе полиции задержаны на вокзале ромы сорвали плитку с пола и напали на полицейских

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Сейчас ромы находятся на свободе и продолжают грабить украинцев. Активист отмечает, что дело заминают и умалчивают. Кроме того, цыгане регулярно угрожают полицейским.

В комментариях к сообщению Бондарь назвал главного фигуранта дела - это Руслан Хорват - лидер ромской группировки на вокзале, под руководством которого грабят граждан. Также он опубликовал постановление о его освобождении.

Автор: facebook.com/Сергей Бондарь
  В столичном отделе полиции задержаны на вокзале ромы сорвали плитку с пола и напали на полицейских
В столичном отделе полиции задержаны на вокзале ромы сорвали плитку с пола и напали на полицейских

Каждого рома киевского вокзала десятки раз задерживала полиция. По данным муниципальной стражи, их количество - примерно 100 человек. Поэтому на вокзал заходить страшно.

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08
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