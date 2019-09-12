Конфликт между водителем и полицейскими закончился дракой со стрельбой: четверо в больнице

На Волыни произошла драка со стрельбой между местными жителями и полицейскими. В больницу попали двое патрульных и двое местных жителей. Фото - volynonline.com

11 сентября возле села Карпиловка Киверцовского района Волынской области произошла драка со стрельбой между местными жителями и полицейскими.

В больницу попали двое патрульных и двое местных жителей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Патрульные за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Fiat Scudo. 46-летний водитель из села Карпиловка отказался предъявить документы на автомобиль. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. На помощь водителю-правонарушителю приехали еще 5 человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского боди-камеру. Он применил табельное огнестрельное оружие", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом подозреваемый бросил в полицейских две гранаты

В результате инцидента водитель автомобиля Fiat Scudo и 24-летний житель села Карпиловка с огнестрельными ранениями госпитализированы. Их жизни и здоровью угрозы нет. Двое полицейских с телесными повреждениями также попали в больницу.

Следователи открыли уголовное производство за нападение на работника полиции. За это грозит до 5 лет тюрьмы.

Другое уголовное производство открыли сотрудники Государственного бюро расследований по статье о превышении власти или служебных полномочий.

В Пуще-Водице полицейские подрались с группой местных жителей из-за демонтажа беседок для отдыха. Инцидент произошел 11 сентября на берегу озера Карачун.