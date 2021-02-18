Скандал со стоматологом, которая била детей, получил продолжение

Ровенская стоматолог запугивала детей и била об врачебное кресло. В отношении нее расследуют 5 уголовных производств. фото: pixabay.com

По делу стоматолога из Ровно, которая заругивала детей и била об врачебное кресло, расследуются 5 уголовных производств.

Кроме 2-х заявлений, о которых сообщалось ранее, в полицию обратилось еще трое родителей. Известно, что 29-летняя детская стоматолог врачебную деятельность не ведет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"12 февраля в полиции поступило письменное заявление 28-летнего жителя Ровно, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач нанесла его на то время 3-летней дочери телесные повреждения и психологическую травму. Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя Ровно. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема стоматологом в июне прошлого года. 16 февраля с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее 6-летней дочери", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, двое заявителей обратились сразу в полицию. Поскольку на видео, обнародованном в соцсетях, они узнали своих детей.

"Во время первоначального общения с врачом она своей вины не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила. Сейчас на какую-либо связь женщина не выходит. А адвокат, который сообщил, что представляет ее интересы, показаний от имени клиентки пока не дает", - рассказали в полиции.

Досудебные расследования продолжаются. Все обстоятельства совершенных уголовных преступлений устанавливаются.

Скандал в Ровно через зубного врача разгорелся в конце прошлой недели. В сети появилось видео, как она хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы. И била о кушетку головой маленького мальчика.