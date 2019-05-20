 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1368
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3385
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6615
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66497
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1188
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2457
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 819
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 450
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6544
Фото
Все фото
8
8
6
5
14
Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо
Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо
На автозаправке взорвалась цистерна
На автозаправке взорвалась цистерна
В частном доме хранили арсенал оружия и боеприпасов
В частном доме хранили арсенал оружия и боеприпасов
Инспектора ГФС поймали на взятке
Инспектора ГФС поймали на взятке
Заняла все полосы движения: в Днепре произошла смертельная авария
Заняла все полосы движения: в Днепре произошла смертельная авария
Видео
Все видео
Материлась и билась ногами: пьяная женщина устроила дебош в самолете
Материлась и билась ногами: пьяная женщина устроила дебош в самолете
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 486
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 927
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1854
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9828
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 144
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
понедельник, 20 мая 2019 18:14

Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо
8

1 Комментировать

На Прикарпатье продолжает идти дождь. По области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град
Фото: Facebook.com/ Долина LIVE
На Прикарпатье продолжает идти дождь. По области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град
На Прикарпатье продолжает идти дождь. По области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град
На Прикарпатье продолжает идти дождь. По области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град
На Прикарпатье продолжает идти дождь. По области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град

Ливень с градом, размером с куриное яйцо прошел сегодня, 20 мая, в селе Выгода, Долинского района Ивано-Франковской области.

Фото и видео последствий непогоды опубликовали пользователи соцсетей.

На Прикарпатье продолжает идти дождь. По области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град, усиление юго-восточного ветра 15-20 м / с, сообщает "Репортер".

Кроме того, вечером 20 мая и в течение 21-22 мая, на реках бассейнов Днестра и Прута ожидается формирование дождевого паводка с подъемами уровней воды на 1,0-2,0 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дороги превратились в реки, улицы засыпало градом - показали фото непогоды в Украине

А на отдельных участках в местах сужения русла до 2,5 м над уровне 20 мая по состоянию на 08.00.

При очень сильных ливнях будет происходить формирование значительного местного и силового стока, что приведет к локальным подтоплений в местах, где отсутствуют или захламлены водоотводы. Местами ожидается частичное подтопление сельскохозяйственных угодий.

В горных районах существует угроза схода селей.

В Житомирской области в пятницу, 17 мая, пронесся смерч. За несколько минут сильный ветер снес 100 гектаров леса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
На оккупированный Крым посыпались камни с неба
На оккупированный Крым посыпались камни с неба 1 Просмотров: 891
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды Просмотров: 1359
Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой
Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой Просмотров: 6994
На западе Украины произошло масштабное наводнение: фото и видео
На западе Украины произошло масштабное наводнение: фото и видео 1 Просмотров: 6480
Сейчас вы читаете новость «Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Распорядились засекретить информацию о Чернобыле

Потомки писателей подписали письмо в защиту языка

"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают День банковского работника

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 1126617
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 81071
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 47568
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции 1 Просмотров: 16431
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 14734
Происшествия
Назвали трассу, на которой украинцы чаще всего попадают в ДТП
Назвали трассу, на которой украинцы чаще всего попадают в ДТП Просмотров: 1341
Полицейский на отдыхе задержал вооруженного преступника, ограбившего детей
Полицейский на отдыхе задержал вооруженного преступника, ограбившего детей
 Просмотров: 144
$3 тис. за молчание: офицеры полиции брали взятки у наркоторговцев
$3 тис. за молчание: офицеры полиции брали взятки у наркоторговцев Просмотров: 198
Несовершеннолетний сын с приятелями жестоко расправился с отцом
Несовершеннолетний сын с приятелями жестоко расправился с отцом Просмотров: 396
Грузовик врезался в легковой автомобиль и микроавтобус
Грузовик врезался в легковой автомобиль и микроавтобус Просмотров: 225
Больше всего комментируют
10
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский распускает Раду
4
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
3
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 630
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua