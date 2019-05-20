Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо

Фото: Facebook.com/ Долина LIVE

Ливень с градом, размером с куриное яйцо прошел сегодня, 20 мая, в селе Выгода, Долинского района Ивано-Франковской области.

Фото и видео последствий непогоды опубликовали пользователи соцсетей.

На Прикарпатье продолжает идти дождь. По области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град, усиление юго-восточного ветра 15-20 м / с, сообщает "Репортер".

Кроме того, вечером 20 мая и в течение 21-22 мая, на реках бассейнов Днестра и Прута ожидается формирование дождевого паводка с подъемами уровней воды на 1,0-2,0 м.

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А на отдельных участках в местах сужения русла до 2,5 м над уровне 20 мая по состоянию на 08.00.

При очень сильных ливнях будет происходить формирование значительного местного и силового стока, что приведет к локальным подтоплений в местах, где отсутствуют или захламлены водоотводы. Местами ожидается частичное подтопление сельскохозяйственных угодий.

В горных районах существует угроза схода селей.

В Житомирской области в пятницу, 17 мая, пронесся смерч. За несколько минут сильный ветер снес 100 гектаров леса.