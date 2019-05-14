Дороги превратились в реки, улицы засыпало градом - показали фото непогоды в Украине

Фото: apostrophe.ua

Вечером 13 и в ночь на 14 мая Полтавскую и Ровенскую накрыли сильные ливни. А Павлоград Днепропетровской области засыпало обильным градом.

Больше всего досталось жителям Ровно. Там ливень начался в 18.00. За несколько минут дороги и улицы города стали непроходимыми. Сложно было и проехать на автомобиле, передает Апостроф.

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Жители Полтавской области также стали свидетелями мощного ливня. Одна из улиц города превратилась в реку.

На видео, опубликованном в местном паблике видно, как в городе Верхние Плавные большие пожарные авто передвигаются "подтопленной" улицей. Колеса этих машин почти наполовину в воде.

А вот в Павлограде Днепропетровской области выпал град. После непогоды в некоторых районах города появились целые сугробы. Снег выпал и в расположенных рядом Межиричах.

Пользователи делятся в соцсетях фотографиями последствий непогоды.

Июнь и июль 2019-го будут аномально жаркими в Украине. А температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.