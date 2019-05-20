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понедельник, 20 мая 2019 16:32

На оккупированный Крым посыпались камни с неба
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Оккупированную россиянами Феодосию накрыло аномальными дождями с градом.

Дороги превратились в реки из воды, грязи и глины, пишет 24 канал.

"В результате дождей и обильного таяния снега произошел подъем уровня воды в реке Байбуга. В результате были подтоплены 18 домов и 40 усадеб в селе Ближнее Боевое (уровень воды составлял 15-20 см)", - сообщают оккупанты.

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Оккупированную Феодосию затопило после дождя
Фото: Российские СМИ

Центр города не пострадал, однако дороги перекрыли.

"Маленькие камешки с неба", - написала в Twitter блогерша RoksolanaToday.

День вышиванки в Украине отмечают каждый 3-й четверг мая.

Традиция относительно новая, но стала праздником - в этот день украинцы одевают этнические рубашки с вышивкой на работу, учебу и прогулки.

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