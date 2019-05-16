Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму

День вышиванки в Украине отмечают каждый 3-й четверг мая.

Традиция относительно новая, но стала праздником - в этот день украинцы одеваются этнические рубашки с вышивкой на работу, учебу и погулять, пишет Крим.Реалии.

2014-го Россия коварно захватила полуостров Крым и запретила все украинское, приравняв к экстремизму.

Фото: Крым.Реалии

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За украинский флаг или ленточку желто-голубого цвета можно попасть в отделение российской полиции.

Но некоторые крымчане не боятся оккупантов. Одевают в этот день вышиванки на работу и учебу.

Сотрудники Росгвардии провели военный парад в детском саду оккупированного Севастополя. На мероприятие пригласили родителей дошкольников, а принимал парад "заместитель начальника" Севастопольского управления вневедомственной охраны, майор полиции Сергей Овчаров.