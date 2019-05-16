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четверг, 16 мая 2019 18:30

Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
9

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День вышиванки в Украине отмечают каждый 3-й четверг мая.

Традиция относительно новая, но стала праздником - в этот день украинцы одеваются этнические рубашки с вышивкой на работу, учебу и погулять, пишет Крим.Реалии.

2014-го Россия коварно захватила полуостров Крым и запретила все украинское, приравняв к экстремизму.

Армянск, эти люди вышли показать свою этническую принадлежность и через пару часов были задержаны правоохранителями за ношение вышиванки.
Фото: Крым.Реалии
Со временем их выпустили, собрав персональные данные. Им назначили обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому. Затем оккупанты наказание заменили штрафом в 10 тыс рублей.
Со временем их выпустили, собрав персональные данные. Им назначили обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому. Затем оккупанты наказание заменили штрафом в 10 тыс рублей.
Со временем их выпустили, собрав персональные данные. Им назначили обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому. Затем оккупанты наказание заменили штрафом в 10 тыс рублей.
2018 год, литературно-музыкальный вечер по случаю Дня вышиванки.

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За украинский флаг или ленточку желто-голубого цвета можно попасть в отделение российской полиции.

Но некоторые крымчане не боятся оккупантов. Одевают в этот день вышиванки на работу и учебу.

Сотрудники Росгвардии провели военный парад в детском саду оккупированного Севастополя.

На мероприятие пригласили родителей дошкольников, а принимал парад "заместитель начальника" Севастопольского управления вневедомственной охраны, майор полиции Сергей Овчаров.

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16
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