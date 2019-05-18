Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса

В Житомирской области смерч уничтожил 100 га леса. Фото: Facebook

В Житомирской области в пятницу, 17 мая, пронесся смерч.

Непогода накрыла Новоград-Волынский, Емильчино и Городниці. Смерч также свирепствовал в лесу, за несколько минут сильный ветер снес 100 гектаров его площади. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала. По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба", - говорится в сообщении.

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В Житомирской области смерч уничтожил 100 га леса. Фото: Facebook

В мае в большинство областей Украины накрыли дожди, ливни и грозы с градом. В сети пользователи поделились яркими фотографиями стихии.