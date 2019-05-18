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суббота, 18 мая 2019 17:29

Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды

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Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
На Ровенщине дожди подтопили дома. Фото: скриншот

В Ровенской области масштабные дожди затопили десятки домов.

Спасатели провели мониторинг ситуации в Рокитновском районе с помощью квадрокоптера. Соответствующее виедо опубликовала пресс-служба ДСНС в Ровенской области.

Как отмечается, на Рокитновщине ситуация с подтоплением несколько сложнее, чем в других соседних районах.

ДСНС привлекла к оказанию помощи 9 мотопомп, 6 авцистерн и 30 спасателей.

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В Житомирской области в пятницу, 17 мая, пронесся смерч. Непогода накрыла Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу.Смерч также свирепствовал в лесу, за несколько минут сильный ветер снес 100 гектаров его площади.

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