Придем за душой: чем угрожали Вирастюку

Народному депутату Украины Василию Вирастюку угрожали убийством. Нарушителя задержали. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Нардепу Василию Вирастюку с угрозами позвонили вечером 10 октября.

В угрозах неизвестный говорил, что пришел "за душой" Вирастюка из ада, употреблял нецензурную лексику, сообщила пресс-секретарь Вирастюка Руслана Данилив.

"Его оперативно установили. Сразу же определили, что из Николаева был мальчик. Сказали, что он психически болен. Из-за весенне-осеннего обострения именно таких болезней, очевидно, это и произошло" - сказала Данилив, передает УНИАН.

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Отметила, что звонок длился 31 сек.:

" Алло, это Василий?"

"Кто это?"

"Привет, братишка! Ты что ещё не понял? Это мы - из ада! За твоей душой придём!"

"Вы кто? Представьтесь, пожалуйста"

"Да, ты, по-моему, не понял. Мы обязательно придём за твоей душой. Тебя пи*да!".

После этого Вирастюк положил трубку. А жена сразу вызвала полицию и депутат рассказал все детали полицейским. Нардеп может связать этот звонок только с политической деятельностью. Потому что за всю спортивную карьеру подобного не было.

Народному депутату из Киева Василию Вирастюку угрожали убийством. 19-летнего подозреваемого задержали в Николаеве. Полицейские выясняют мотивы и обстоятельства преступления. Дело расследуется по статье об угрозе убийством. Решают вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.