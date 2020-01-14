Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов

Глава СНБО подчеркнул, что такие действия соответствовали национальным интересам Украины. Фото: "День"

Украинские власти санкционировали заявление посольства Украины в Иране о том, что самолет МАУ разбился вблизи Тегерана якобы по техническим причинам.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет "Цензор.НЕТ".

"Заявление посольства была санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно", – сказал секретарь СНБО, признавая тот факт, что украинские дипломаты фактически поддержали ложную версию Ирана о причинах катастрофы самолета.

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Глава СНБО подчеркнул, что такие действия соответствовали национальным интересам Украины.

"Мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать", – подчеркнул Данилов.

"Я могу сказать, что мы довольны работой нашего посольства, нашего консульства. С первой минуты, как был создан оперативный штаб, все работали как единая команда, но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски – у каждого своя работа для достижения общего результата. Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе, и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. действия нашей комиссии заслуживают наивысшего признания", – сказал секретарь СНБО.

Украина имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Рухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.