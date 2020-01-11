В Украине раньше других знали, что самолет МАУ сбили ракетой

Данилов сообщил, что СНБО имела информацию о катастрофе. Фото: Reuters

Украина имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "ВВС.Украина".

Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета.

"С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти, и знаем, у кого ее купили", - заявил секретарь СНБО.

Данилов считает, что именно наличие у Киева этих доказательств повлияла на Иран.

"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию. Они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты", - сказал он.

Украинские специалисты сразу по прибытии на место аварии передавали информацию Киеву. Эти же специалисты работали на месте катастрофы самолета МН-17 на Донбассе.

"Через очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону ", - пояснил Данилов.

На опубликованных Офисом президента фото четко видны отверстия от выхода взрывчатых веществ.

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"Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", - сказал секретарь СНБО.

Украина продолжит расследование этой катастрофы несмотря на признание Ираном ракетного удара. Государство будет требовать наказания виновных.

"Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали", - сказал Данилов.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все 176 человек, находившиеся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Причиной катастрофы стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана. "Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе близ Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - говорится в заявлении.