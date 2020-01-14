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вторник, 14 января 2020 14:51

Черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине

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Черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине
"У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать", – считает президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне

"Черные ящики" с самолета украинских авиалиний, сбитого ракетой у Тегеране, не повезут во Францию, а предварительно, отправят в Украину.

Об этом сообщили в Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции, передает УНН.

По словам собеседника, предварительно, план состоит в том, что "черные ящики" для изучения "поедут в Украину".

"Это может измениться, мы этого не знаем, но сегодня они точно не поедут во Францию", – сказали в бюро.

Эту инфомацию подтвердил президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне.

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"Сегодня вероятность того, что они (черные ящики. – Gazeta.ua) будут расшифровываться в Украине, значительно выше", – заявил он.

По его словам, у иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать.

"Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу – открытости, содействия установлению реальной картины. Думаю, черные ящики, скорее всего, передадут Украине", – добавил президент МАУ, пишет "Левый берег".

Ранее Иран заявил, что решил направить "черные ящики" со сбитого украинского самолета МАУ во Францию.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Рухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

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