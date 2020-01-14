Арестовали подозреваемых в авиакатастрофе МАУ

Арестовали подозреваемых, вероятно, сбивших самолет

В Иране арестовали нескольких человек, подозреваемых в причастности к падению украинского самолета МАУ в Тегеране.

Новость сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейна Эсмаили. Дополняется.

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У СНБО были сразу семь версий возможных причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране, сообщили ранее. Из них некоторые были "закрытыми" для общественности. Это, возможно, поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран–- Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

На борту были 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.