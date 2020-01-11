Украина переквалифицировала дело в отношении сбитого самолета МАУ

Дело сбитого в Иране самолета будут расследовать как умышленное убийство. Фото: tsn.ua

Офис генпрокурора переквалифицировал дело в отношении сбитого в Иране самолета на статью об умышленном убийстве.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет военными этой страны, приняли решение об изменении квалификации уголовного преступления", - сообщает пресс-служба Офиса.

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Следствие будет проходить по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета. Досудебное расследование будет вести Главное следственное управление СБУ.

Украина имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину. "Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.