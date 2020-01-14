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вторник, 14 января 2020 13:26

Иран создает спецсуд для расследования сбития самолета МАУ

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Иран создает спецсуд для расследования сбития самолета МАУ
"Судебная система должна иметь специальный суд с верховным судьей и десятками экспертов", - подчеркнул президент Ирана

В рамках судебной системы Ирана будет создан специальный суд для расследования причин катастрофы украинского самолета под Тегераном.

Об этом заявил президент Ирана Хассан Рухани, сообщает иранское агентство IRNA.

По словам иранского лидера, его народ должен быть уверен, что инцидент с авиакатастрофой не повторится.

"Один человек не может нести полную ответственность за инцидент со сбитым под Тегераном самолетом", - заявил он.

Рухани отметил, что с момента, когда он узнал, что это не просто катастрофа, он пытался сделать все для сокращения срока расследования и выяснения того, что произошло.

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"Судебная система должна иметь специальный суд с верховным судьей и десятками экспертов. Это не обычный случай, внимание всего мира будет приковано к этому суду", - отметил президент Ирана.

Он пообещал семьям погибших в Иране и других странах следить за этим вопросом.

"Виноват не только тот, кто нажал на кнопку. Есть и другие. Наши люди знают, что это была ошибка. Но какие обстоятельства привели к такой ошибки? Корень всех печалей находится в Америке", - заявил Рухани.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

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