Авиакатастрофа в Иране: СБУ ведет следствие по трем статьям

11 рядов с обломками — все, что осталось от Boeing. ФОТО: espreso.tv

Служба безопасности Украины расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям Уголовного кодекса.

Речь идет о ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сообщает Интерфакс-Украина.

Уголовное производство переквалифицировали на основании данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, и с учетом признания Ираном факта ракетного удара по украинскому самолету. На данном этапе следствия продолжается сбор информации.

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Обломки Boeing 737 спасатели собирали в течение трех суток. Наибольшей оказалась часть правого борта, на которой видна надпись "Международные авиалинии". Что удивило украинских экспертов, так это отсутствие на месте катастрофы мобильных телефонов.