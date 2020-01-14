Стало известно, кто будет исследовать черные ящики украинского самолета

Черные ящики украинского самолета передадут во Францию Фото:rbc.ua

Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Францию.

Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхусейн Исмаил, сообщает агентство ILNA.

"Черные ящики" будут отправлены во Францию для выяснения всех аспектов катастрофы", - сказал он.

Ранее французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в подготовке расшифровки бортовых самописцев. При этом отмечалось, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины.

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Сообщалось, что представитель следственной группы Ирана в деле катастрофы самолета МАУ в ближайшие дни прибудет в Украину, чтобы определить, подходит ли украинская лаборатория для расшифровки черных ящиков самолета.

После нескольких дней отрицания вины Иран в субботу признал, что в среду по ошибке сбил самолет, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту были 167 пассажиров (среди них-2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.