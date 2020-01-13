Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3735
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16596
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7461
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1485
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52182
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7695
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2052
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27819
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2844
Фото
Все фото
3
5
6
4
4
Под Киевом погибла женщина
Под Киевом погибла женщина
В Киеве пьяный механик СТО разбил машину клиента
В Киеве пьяный механик СТО разбил машину клиента
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
В Нацполиции рассказали подробности о задержанных по делу об убийстве Окуевои
В Нацполиции рассказали подробности о задержанных по делу об убийстве Окуевои
Огненная ДТП в Киеве: водитель сгорел в авто, еще 4 пассажира - травмированы
Огненная ДТП в Киеве: водитель сгорел в авто, еще 4 пассажира - травмированы
Видео
Все видео
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Обломки в сиденьях и отсутствие мобильных: специалисты исследуют место крушения Boeing 737
Обломки в сиденьях и отсутствие мобильных: специалисты исследуют место крушения Boeing 737
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Появилось вероятное видео пуска ракеты, которая сбила украинский самолет
Появилось вероятное видео пуска ракеты, которая сбила украинский самолет
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2313
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1944
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2844
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3807
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 720
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 14:30

Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране

  Комментировать
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
45 специалистов выясняли обстоятельства авиакатострофы в Иране.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали, что именно делали на месте катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Часть украинских специалистов уже возвращаются домой, сообщает УНИАН. "Речь идет о наших спасателях, которые закончили все необходимые работы. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", – отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

9 января в Иран прибыли 45 специалистов разных отраслей, которые выясняли обстоятельства катастрофы самолета авиакомпании МАУ и идентификации тел погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа в Иране: СБУ ведет следствие по трем статьям

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Боевики разрушили диспетчерскую башню аэропорта Донецка

Форд выпустил первый коммерческий автомобиль

Власть признали виновной в организации преступлений против народа

"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими

В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику

Украинцев начали массово вывозить в Германию

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 73594
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 31024
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 27621
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
24
 1 Просмотров: 23931
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 14445
Происшествия
В Украине зафиксировали еще одну смерть от гриппа
В Украине зафиксировали еще одну смерть от гриппа Просмотров: 72
Убийство Окуевой: есть версии о заказчике
Убийство Окуевой: есть версии о заказчике Просмотров: 297
От прививки отказался: мужчина скончался от смертельной инфекции
От прививки отказался: мужчина скончался от смертельной инфекции Просмотров: 315
Убийство Окуевой: раскрыли новые подробности о главном подозреваемом
Убийство Окуевой: раскрыли новые подробности о главном подозреваемом Просмотров: 936
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 1827
Больше всего комментируют
4
В Украине раньше других знали, что самолет МАУ сбили ракетой
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
2
В Иране продолжаются массовые протесты
1
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Голосов: 1566
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua