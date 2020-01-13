Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране

45 специалистов выясняли обстоятельства авиакатострофы в Иране.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали, что именно делали на месте катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Часть украинских специалистов уже возвращаются домой, сообщает УНИАН. "Речь идет о наших спасателях, которые закончили все необходимые работы. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", – отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

9 января в Иран прибыли 45 специалистов разных отраслей, которые выясняли обстоятельства катастрофы самолета авиакомпании МАУ и идентификации тел погибших.

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8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.