Черные ящики самолета МАУ отправят во Францию

Иран согласился расшифровывать черный ящик со сбитого самолета за пределами страны. Фото: Reuters

Бортовые самописцы самолета Международных авиалиний Украины, который сбили иранские военные, отправят на расшифровку во Францию.

Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, пишет агентство IRNA.

"Записи с черного ящика украинского самолета поедут во Францию", - сказал он.

По его словам, Иран использовал все свои средства для изучения содержания "черного ящика", однако стране не хватает необходимой технологии для ее расшифровки. Именно поэтому бортовой самописец будет отправлен во Францию.

Иран попросил Канаду, Францию и США доставить свое программное и аппаратное обеспечение для расшифровки "черного ящика", однако, как заявили в Тегеране, они не откликнулись данное предложение.

Накануне, 10 января, министр иностранных дел Вадим Пристайко уверял, что Украина хочет получить "черные ящики" лайнера МАУ и расшифровать их в Киеве.

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11 января, в субботу утром, Иран официально признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными. Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой". "Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере. "Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.