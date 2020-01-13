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Команда Зеленского провалила экзамен кризисной ситуацией

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Команда Зеленского провалила экзамен кризисной ситуацией
Нардеп Ирина Геращенко подчеркнула, что профильные министры и высшее руководство государства несколько дней не могли собраться на соответствующие заседания после авиакатастрофы лайнера МАУ в Иране. Фото: eurosolidarity.org

Власть Зеленского в кризисной ситуации продемонстрировала полную неспособность управлять государством.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на согласительном совете, говорится на сайте политсилы.

"Европейская солидарность" выражает искренние соболезнования всем семьям погибших в этой трагедии", - сказала она.

"Этот первый серьезный внешнеполитический вызов перед Украиной показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все "Слуги" отправились на отдых, народ оставили на Мендель, которая единственная подавала признаки жизни в Фейсбуке", - констатировала сопредседатель "Европейской Солидарности".

Ирина Геращенко подчеркнула, что в то время, когда надо было работать соответствующему штабу, силовой блок, профильные министры и высшее руководство государства несколько дней не могли собраться на соответствующие заседание.

"Возникает очень много вопросов: кто именно дал директивы и кто понесет ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта, сразу сформировав совершенно неправильную позицию украинской стороны в этой трагедии, где погибли и украинцы и был сбит украинский самолет", - также отметила она.

"Собственно все это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах безопасности и внешней политики", - заявила депутат.

"Даже аятоллам хватило три дня для того, что все-же признать, что они сбили самолет. Российская Федерация пять лет делает все для того, чтобы избежать ответственности за сбитый МН17. И сейчас украинская власть так же пытается в этом им содействовать. Когда отдают Цемаха, причастного к сбиванию Боинга МН17, в рамках так называемых обменов. Или когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация так же может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом", - отметила Ирина Геращенко.

Депутат подчеркнула, что очевидно, что извинений Ирана сегодня недостаточно и должна быть другая международная реакция.

"Украинская власть обязана сегодня требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой и не бояться озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов", - подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что принципиальным является и тот факт, что до сих пор Российская Федерация не признает и не дает никаких позиций по поводу сбитого нашего авиалайнера.

"Должно быть привлечение всех к ответственности и признание безусловной вины Ирана. А также создание специальной международной группы, которая должна работать над объективным расследованием, и специальной группы в Украине по подготовке этого иска", - убеждена сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

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13
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