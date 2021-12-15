"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление

Мать 16-летнего Дмитрия Рудюка, совершившего резонансное ДТП в Луцке, Анна Ильчук. Женщина извинилась перед пострадавшими и помогает им на лечение. Фото: volynpost.com

Мать 16-летнего Дмитрия Рудюка, сбившего людей в Луцке на переходе, не собирается нанимать ему адвоката.

Сын взял ключи без разрешения. И получит то, что заслужил, заявила Анна Ильчук, передает 24 канал.

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"Мы ходили к потерпевшей, интересовались ее здоровьем. Стараемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить сыну срок. Поверьте, я не нанимаю ему адвокатов. Он получит, что заслужил", - говорит женщина.

Парень вину признает, по словам следователей. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Авария произошла 12 декабря в 14:30 на просп. Соборности. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с ул. Чорновила. В машине на момент аварии находились трое подростков 16 и 15 лет. Они сбежали с места происшествия. Всех задержали. В результате столкновения травмы получили шесть человек. Больше всего пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Водитель телесных повреждений не получил. На время следствия его отпустили под домашний арест.