16-летний водитель Infiniti во время допроса признал вину

Харьковчанина 16-летнего Николая Харьковского арестовали на 60 дней без права на залог. За рулем Infiniti он проехал на красный свет и на перекрестке протаранил легковушку Chevrolet. Фото:aspi.com.ua

Подозреваемый в смертельной аварии по просп. Гагарина в Харькове 16-летний Николай Харьковский признал вину во время допроса у следователя сегодня, 19 ноября.

Также в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля находился именно он, сообщил в Facebook один из адвокатов потерпевшей стороны Маси Наем.

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"Это подтверждают выводы молекулярно-генетических экспертиз (следы крови и клеток, обнаруженных на подушках безопасности водителя с руля и водительского сиденья, смывы с водительской двери и сиденья) - совпадают с биологическими образцами Николая Харьковского. Допросы двух пострадавших, находившихся в салоне авто Infinity в момент ДТП. Записи с камер видеонаблюдения и личные видеозаписи очевидцев происшествия", - рассказал адвокат.

Досудебное расследование продолжается. Качество собранных материалов все еще в приоритете, потому что признание вины на этом этапе может быть исключительно стратегией защиты.

Адвокаты продолжают контролировать ситуацию и помогать следствию в рамках своих полномочий.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. После ДТП подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП. В одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем. В другом сказал, что отказали тормоза. Ранее о том, что именно Николай Харьковский находился за рулем автомобиля в момент ДТП, сообщили в областной прокуратуре.